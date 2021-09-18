Примера. «Атлетико» сыграет с «Атлетиком», «Реал» в гостях у «Валенсии»

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    С 17 по 20 сентября будут проходить матчи 5 тура испанской Примеры.

    «Сельта» — «Кадис» 1:2

    «Кадис» одержал выездную победу над «Сельтой» со счетом 2:1 в матче 5 тура испанской Примеры.

    Уже в первом тайме гости сделали заявку на победу. По голу забили Чоко Лосано и Альфонсо Эспино.

    На 65 минуте хозяева отыграли один мяч усилиями Санти Мины.

    Футбол. Испания. Примера
    Сельта — Кадис 1:2
    Голы: 0:1 Энтони Лосано (38'), 0:2 Альфонсо Эспино (43'), 1:2 Сантьяго Мина (64') Сельта: Matias Dituro, Уго Мальо, Джейсон Мурильо, Хосе Фонтан (Брайс Мендес, 46'), Хавьер Галан, Ренато Тапиа, Аугусто Солари (Франсиско Пейнадо, 65'), Денис Суарес (Нолито, 46'), Франко Серви (Thiago Galhardo, 46'), Яго Аспас, Сантьяго Мина Кадис: Рубен Собрино (Milutin Osmajic, 72'), Энтони Лосано (Сантьяго Арсамендия, 56'), Alvaro Bastida (Алекс Фернандес, 72'), Tomas Alarcon, Сальва Санчес (Альваро Негредо, 83'), Fali (Йенс Йонссон, 72'), Альфонсо Эспино, Виктор Чуст, Вараздат Ароян, Исаак Карселен, Херемиас Ледесма Предупреждения: Рубен Собрино (46'), Thiago Galhardo (48'), Вараздат Ароян (52'), Tomas Alarcon (61'), Ренато Тапиа (74'), Брайс Мендес (89')

    «Сельта» находится на 18 месте в зоне вылета. У нее одно очко. «Кадис» впервые одержал победу в этом сезоне и набрал 5 очков (11 место).

    «Райо Вальекано» — «Хетафе»

    18 сентября, 15:00 мск

    «Атлетико» — «Атлетик»

    18 сентября, 17:15 мск

    «Эльче» — «Леванте»

    18 сентября, 19:30 мск

    «Алавес» — «Осасуна»

    18 сентября, 22:00 мск

    «Мальорка» — «Вильярреал»

    19 сентября, 15:00 мск

    «Реал Сосьедад» — «Севилья»

    19 сентября, 17:15 мск

    «Бетис» — «Эспаньол»

    19 сентября, 19:30 мск

    «Валенсия» — «Реал»

    19 сентября, 22:00 мск

    «Барселона» — «Гранада»

    20 сентября, 22:00 мск.

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