ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан ГризманнПримера. «Атлетико» сыграет с «Атлетиком», «Реал» в гостях у «Валенсии»
  • 10:09
    • Трусова лидирует после короткой программы на турнире в США
  • 08:46
    • Стало известно, сколько Месси может заработать в «ПСЖ»
  • 08:28
    • Гусев подписал пробный контракт с «Торонто»
  • 23:57
    • «Ньюкасл» и «Лидс» сильнейшего не выявили
    Все новости спорта

    Мурило назвал ничью с «Марселем» хорошим заделом на будущее

    Футбол Локомотив Футбол России Марсель Футбол Франции Лига Европы Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Защитник «Локомотива» Мурило прокомментировал ничью с «Марселем» (1:1) в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

    Мурило
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мурило

    «Да, действительно, игра была непростая, но все здорово отработали в обороне. Очень слаженно, очень организованно. У нас было два хороших момента — первый завершился ударом в штангу, а второй момент мы реализовали и смогли сравнять счет. Это хороший задел на будущее.

    Безусловно, когда мы остались в меньшинстве и стали уступать в счете, было непросто. Но, тем не менее, смогли удержать этот результат и воспользоваться своим моментом для того, чтобы сравнять.

    Во время матча мы должны быть готовы к любому раскладу, к любым обстоятельствам, мы это показали. Мы выдержали удар и смогли нанести ответный», — цитирует Мурило официальный сайт «Локомотива».

    В следующем туре Лиги Европы «железнодорожники» проведут матч с «Лацио» в гостях.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увезет ли «Краснодар» очки из Грозного?
  • «Ахмат» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Ждать ли крупной победы «Баварии»?
  • «Бавария» — «Бохум». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Ман Сити» обыграет «Саутгемптон» с крупным счетом?
  • «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.58
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ахмат — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Бавария — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.83
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.86
  • Прогноз на матч Салернитана — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.72
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры