Мурило назвал ничью с «Марселем» хорошим заделом на будущее

Защитник «Локомотива»прокомментировал ничью с «Марселем» (1:1) в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

«Да, действительно, игра была непростая, но все здорово отработали в обороне. Очень слаженно, очень организованно. У нас было два хороших момента — первый завершился ударом в штангу, а второй момент мы реализовали и смогли сравнять счет. Это хороший задел на будущее.

Безусловно, когда мы остались в меньшинстве и стали уступать в счете, было непросто. Но, тем не менее, смогли удержать этот результат и воспользоваться своим моментом для того, чтобы сравнять.

Во время матча мы должны быть готовы к любому раскладу, к любым обстоятельствам, мы это показали. Мы выдержали удар и смогли нанести ответный», — цитирует Мурило официальный сайт «Локомотива».

В следующем туре Лиги Европы «железнодорожники» проведут матч с «Лацио» в гостях.