ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жерар ПикеЧто есть, то есть. Упадок «Барселоны» не стал сюрпризом
  • 20:55
    • «Краснодар» в большинстве обыграл «Ахмат» в Грозном
  • 19:10
    • «Атлетико» разошелся миром с «Атлетиком»
  • 18:58
    • «Манчестер Сити» не справился с «Саутгемптоном»
  • 18:56
    • Гол Эдегора принес «Арсеналу» победу над «Бернли»
  • 18:54
    • «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на первое место в АПЛ
    Все новости спорта

    «Кельн» сыграл вничью с «Лейпцигом»

    «Кельн» — «Лейпциг»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Кельн РБ Лейпциг Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    В матче 5-го тура немецкой Бундеслиги «Кельн» на своем поле сыграл вничью с «Лейпцигом» — 1:1.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 57-й минуте открыл французский нападающий «Кельна» Антони Модест. На 72-й минуте малиец Амаду Хайдара сравнял счет.

    Отметим, что два гола гостей были отменены арбитром после использования системы VAR.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Кёльн — РБ Лейпциг 1:1
    Голы: 1:0 Антони Модест (53'), 1:1 Амаду Айдара (71') Кёльн: Тимо Хорн, Бенно Шмиц (Salih Oezcan, 82'), Лука Килиан, Рафаэль Кцихос (Хорхе Мере, 31'), Йонас Хектор, Эйе Скири, Dejan Ljubicic, Ондрей Дуда, Ян Тильман (Кингсли Шиндлер, 82'), Марк Ут (Кингсли Эхизибуэ, 68'), Антони Модест (Себастьян Андерссон, 68') РБ Лейпциг: Андре Силва (Юссуф Поульсен, 57'), Доминик Собослаи (Конрад Лаймер, 90'), Даниэль Ольмо (Эмиль Форсберг, 57'), Кристофер Нкунку, Кевин Кампль, Амаду Айдара (Тайлер Адамс, 85'), Йошко Гвардиол, Мохамед Симакан, Вилли Орбан, Лукас Клостерман, Петер Гулачи Предупреждения: Рафаэль Кцихос (17'), Хорхе Мере (76'), Лукас Клостерман (76'), Бенно Шмиц (79')

    «Кельн» следующий поединок проведет против франкфуртского «Айнтрахта» в гостях, а «Лейпциг» примет «Герту».

    «Кельн» теперь занимает 6-е место в таблице Бундеслиги с 8 очками, «Лейпциг» располагается на 13-й строчке и имеет 4 очка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Милан» продлит безвыигрышную серию «Ювентуса»?
  • «Ювентус» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Ждать ли от «Аталанты» уверенной победы?
  • «Салернитана» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Продолжит ли «Марсель» свой подъем?
  • «Марсель» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.10
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Салернитана — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Марсель — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Штутгарт — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.72
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры