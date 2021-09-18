«Кельн» — «Лейпциг»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Счет в матче на 57-й минуте открыл французский нападающий «Кельна» Антони Модест. На 72-й минуте малиец Амаду Хайдара сравнял счет.
Отметим, что два гола гостей были отменены арбитром после использования системы VAR.
Футбол. Германия. Бундеслига
Кёльн — РБ Лейпциг 1:1
Голы: 1:0 Антони Модест (53'), 1:1 Амаду Айдара (71') Кёльн: Тимо Хорн, Бенно Шмиц (Salih Oezcan, 82'), Лука Килиан, Рафаэль Кцихос (Хорхе Мере, 31'), Йонас Хектор, Эйе Скири, Dejan Ljubicic, Ондрей Дуда, Ян Тильман (Кингсли Шиндлер, 82'), Марк Ут (Кингсли Эхизибуэ, 68'), Антони Модест (Себастьян Андерссон, 68') РБ Лейпциг: Андре Силва (Юссуф Поульсен, 57'), Доминик Собослаи (Конрад Лаймер, 90'), Даниэль Ольмо (Эмиль Форсберг, 57'), Кристофер Нкунку, Кевин Кампль, Амаду Айдара (Тайлер Адамс, 85'), Йошко Гвардиол, Мохамед Симакан, Вилли Орбан, Лукас Клостерман, Петер Гулачи Предупреждения: Рафаэль Кцихос (17'), Хорхе Мере (76'), Лукас Клостерман (76'), Бенно Шмиц (79')
«Кельн» следующий поединок проведет против франкфуртского «Айнтрахта» в гостях, а «Лейпциг» примет «Герту».
«Кельн» теперь занимает 6-е место в таблице Бундеслиги с 8 очками, «Лейпциг» располагается на 13-й строчке и имеет 4 очка.