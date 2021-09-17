«Ньюкасл» — «Лидс»: счет 1:1, обзор голов

Игроки «Лидса» Фото: globallookpress.com
На 13 минуте «Лидс» вышел вперде после гола Рафиньи. Ассистентом стал Патрик Бэмфорд.
Сравнял на 44 минуте Ален Сен-Максимен с передачи Жоэлинтона.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Ньюкасл — Лидс 1:1
Голы: 0:1 Рафаэл Диас (13'), 1:1 Аллан Сент-Максимен (44') Ньюкасл: Карл Дарлоу, Хавьер Манкильо (Эмиль Крафт, 81'), Айзак Хэйден, Джамал Ласcеллс, Киран Кларк, Мэтт Ритчи, Мигель Альмирон (Райан Фрейзер, 62'), Шон Лонгстафф, Джозеф Уиллок, Жоэлинтон (Jacob Murphy, 90'), Аллан Сент-Максимен Лидс: Патрик Бэмфорд, Даниэль Джеймс (Тайлер Робертс, 61'), Родриго, Матеуш Клих, Рафаэл Диас (Крисенсио Саммервилл, 67'), Калвин Филлипс, Хуниор Фирпо, Лиам Купер, Люк Эйлинг (Джейми Шаклтон, 89'), Стюарт Даллас, Иллан Меслье Предупреждения: Мэтт Ритчи (8'), Мигель Альмирон (39'), Родриго (57'), Хуниор Фирпо (80')
«Ньюкасл» находится в зоне вылета (18 место) с двумя очками на счету. «Лидс» идет на 16 позиции с тремя баллами в активе.