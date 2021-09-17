Наумов: «Локомотив» имеет шансы стать вторым в группе

«Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» — 1:1 Фото: twitter.com/fclokomotiv
«Тренерский штаб "Локомотива" хорошо поработал, изучили игру "Марселя". Да, "Марсель" имел преимущество, но железнодорожники тоже создавали моменты.
Тактика сработала, если бы не глупая ошибка Тикнизяна, но это молодость.
В это время характерны такие ошибки. Это сломало игру, но "Локомотив" не сдался, и мы можем быть довольны тем, как сложился по результату этот матч. "Локомотив" имеет шансы стать вторым в группе», — приводит слова Наумова «Спорт-Экспресс».
Во втором туре группового этапа Лиги Европы 30 сентября «Локомотив» проведет выездную игру с «Лацио».