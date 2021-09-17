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    Наумов: «Локомотив» имеет шансы стать вторым в группе

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал ничью «Локомотива» в домашнем матче с «Марселем» (1:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

    «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» — 1:1
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    «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» — 1:1

    «Тренерский штаб "Локомотива" хорошо поработал, изучили игру "Марселя". Да, "Марсель" имел преимущество, но железнодорожники тоже создавали моменты.

    Тактика сработала, если бы не глупая ошибка Тикнизяна, но это молодость.

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    • В это время характерны такие ошибки. Это сломало игру, но "Локомотив" не сдался, и мы можем быть довольны тем, как сложился по результату этот матч. "Локомотив" имеет шансы стать вторым в группе», — приводит слова Наумова «Спорт-Экспресс».

    Во втором туре группового этапа Лиги Европы 30 сентября «Локомотив» проведет выездную игру с «Лацио».

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