Ковач: Головин — важный игрок для «Монако»

Главный тренер «Монако»прокомментировал победу над «Штурмом» (1:0) в Лиге Европы и отметил важность российского полузащитника

«Мы внесли некоторые изменения в стартовый состав. Это была тяжелая игра против успешно защищающейся команды. Мы выиграли матч, это самое главное. Надеюсь, это вселит уверенность во всю команду.

Головин? Александр для нас очень важный игрок. Он показывает все свои лучшие качества, когда выходит на поле. Такая же ситуация и с Джибрилем Сидибе», — цитирует Ковача пресс-служба клуба.

Какая классная голевая Головина! 😍

Убрал двоих и точно навесил на партнера. После выхода Сани «Монако» наконец-то повел у «Штурма» 💪 pic.twitter.com/7QlhS0UXAz — Матч ТВ (@MatchTV) September 16, 2021

Во 2-м туре «Монако» отправится в гости к «Реалу Сосьедад» в Испанию, а «Штурм» будет принимать ПСВ.