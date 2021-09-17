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    Ковач: Головин — важный игрок для «Монако»

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    Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал победу над «Штурмом» (1:0) в Лиге Европы и отметил важность российского полузащитника Александра Головина.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Мы внесли некоторые изменения в стартовый состав. Это была тяжелая игра против успешно защищающейся команды. Мы выиграли матч, это самое главное. Надеюсь, это вселит уверенность во всю команду.

    Головин? Александр для нас очень важный игрок. Он показывает все свои лучшие качества, когда выходит на поле. Такая же ситуация и с Джибрилем Сидибе», — цитирует Ковача пресс-служба клуба.

    Во 2-м туре «Монако» отправится в гости к «Реалу Сосьедад» в Испанию, а «Штурм» будет принимать ПСВ.

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