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    «Ман Сити» победил «Лейпциг» и возглавил таблицу группы A

    «Ман Сити» — «Лейпциг»: счет 6:3, обзор голов

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    В поединке первого тура групповой стадии Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома победил «Лейпциг» со счетом 6:3.

    Джек Грилиш
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    Джек Грилиш

    В составе «горожан» голами отметились Натан Аке, Рияд Марез, Джек Грилиш, Жоан Канселу и Габриэл Жезус. Автогол на счету Норди Мукиеле.

    У «быков» хет-трик оформил форвард Кристофер Нкунку. Добавим, что в концовке поединка красную карточку показали защитнику гостей Анхелино.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа A
    Манчестер Сити — РБ Лейпциг 6:3
    Голы: 1:0 Натан Аке (16'), 2:0 Норди Мукиэле (автогол) (28'), 2:1 Кристофер Нкунку (42') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Натан Аке, Александр Зинченко, Кевин Де Брёйне (Филип Фоден, 71'), Родриго Эрнандес (Фернандиньо, 59'), Бернарду Силва (Илкай Гюндоган, 59'), Рияд Марез, Ферран Торрес (Рахим Стерлинг, 71'), Джек Грилиш (Габриэл Жезус, 81') РБ Лейпциг: Андре Силва (Юссуф Поульсен, 60'), Эмиль Форсберг (Доминик Собослаи, 60'), Даниэль Ольмо (Brian Brobbey, 72'), Кристофер Нкунку (Йошко Гвардиол, 81'), Конрад Лаймер (Амаду Айдара, 60'), Тайлер Адамс, Анхелиньо, Вилли Орбан, Лукас Клостерман, Норди Мукиэле, Петер Гулачи Предупреждения: Александр Зинченко (12'), Лукас Клостерман (45 + 1'), Тайлер Адамс (49'), Анхелиньо (58'), Анхелиньо (79')

    У «Сити» 3 очка. Команда Пепа Гвардиолы возглавила турнирную таблицу группы А. «Лейпциг» с худшей разницей мячей и без единого балла занимает последнее место в квартете.

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