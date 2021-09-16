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    Гвардиола: «РБ Лейпциг» несет хорошее послание футболу

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «РБ Лейпциг» (6:3) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «"Лейпциг" никогда не сдается. У них необычный способ атаковать. Они играют пан или пропал. Ни разу не возникает чувство, что все, игра сделана. Мы забили пару раз после того, как им удалось забить, и это здорово нам помогло.

    У них молодая команда, агрессивная, сильная. Фантастическая команда. "Лейпциг" несет хорошее послание футболу. Мы победили за счет более высокого класса наших игроков», — цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.

    Во втором туре этой группы Лиги чемпионов состоятся матчи ПСЖ — «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» — «Брюгге». Встречи пройдут 28 сентября.

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