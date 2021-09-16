Гвардиола: «РБ Лейпциг» несет хорошее послание футболу

Главный тренер «Манчестер Сити»прокомментировал победу над «РБ Лейпциг» (6:3) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«"Лейпциг" никогда не сдается. У них необычный способ атаковать. Они играют пан или пропал. Ни разу не возникает чувство, что все, игра сделана. Мы забили пару раз после того, как им удалось забить, и это здорово нам помогло.

У них молодая команда, агрессивная, сильная. Фантастическая команда. "Лейпциг" несет хорошее послание футболу. Мы победили за счет более высокого класса наших игроков», — цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.

Во втором туре этой группы Лиги чемпионов состоятся матчи ПСЖ — «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» — «Брюгге». Встречи пройдут 28 сентября.