Петержела: Шансов на плей-офф Лиги чемпионов у «Зенита» я не вижу

Бывший главный тренер «Зенита»прокомментировал поражение «сине-бело-голубых» от «Челси» (0:1) в гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Конечно, неплохой результат, проиграли со счетом 0:1 такой команде, как "Челси", ничего страшного, но все равно это проигрыш. Поражение меня не удивило, я это ожидал. Но это ничего не значит, это Лига чемпионов, тяжелый турнир.

Как оцениваю шансы "Зенита"? Можно выйти с третьего места в Лигу Европы. Шансов на плей-офф Лиги чемпионов я не вижу. Можно сказать, что "Мальме" и "Зенит" будут бороться за третье место в группе», — приводит слова Петржелы ТАСС.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Зенит» проведет 29 сентября против шведского «Мальме» в Санкт-Петербурге.