Клаудиньо: Доволен своим дебютом в Лиге чемпионов

Полузащитник «Зенита»признался, что остался доволен своей игрой в матче против «Челси» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я счастлив! Это знаковый и очень важный момент в моей жизни и карьере. Когда вышел на поле и услышал гимн, мурашки побежали — это была моя мечта! И не только моя, но каждого футболиста вообще. Поэтому очень рад — и тому, как сыграл сам, и тому, как сыграла вся команда.

Мы хорошо оборонялись, имели возможность забить гол. К сожалению, нам это не удалось, а "Челси" реализовал свой шанс и победил.

Здесь другой уровень, более высокий — иная динамика, быстрее скорости, поэтому необходимо быть сконцентрированным все 90 минут, доигрывать все эпизоды до конца. Повторюсь, я доволен своим дебютом и первым нашим матчем на групповом этапе. Буду продолжать работать и прогрессировать, чтобы помочь команде выступить наилучшим образом и попасть в плей-офф.

Конечно, было непросто. В той ситуации я двигался с мячом к центру поля, но вариантов для продолжения атаки не нашел, а просто расставаться с мячом мне не хотелось, хотелось разыграть какую-нибудь комбинацию. В итоге у меня его отобрали, но Ракицкий прервал атаку и выбил мяч на угловой. А минут через пять "Челси" забил. И все же я считаю, что мы провели хорошую игру. Нам удавалось сдерживать Лукаку — одну из лучших "девяток" современного футбола, если не лучшую. И заслуга "Челси" в том, что они смогли в итоге взломать нашу оборону и добиться победы», — приводит слова бразильца пресс-служба «Зенита».

Во втором туре Лиги чемпионов «Зенит» примет на своем поле шведский «Мальмё». Матч пройдет 29 сентября.