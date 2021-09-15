«Атлетико» — «Порту»: счет матча 0:0

Мадридскийна своем поле сыграл вничью с(0:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе В.

Гости доигрывали матч в меньшинстве — уже на пятой добавленной минуте Шансель М'Бемба получил прямую красную карточку за то, что уронил Гризманна перед своей штрафной площадкой, лишая соперника явной возможности забить.

Футбол. Лига чемпионов. Группа B Атлетико — Порту 0:0 Гол: 0:1 Мехди Тареми (80') Атлетико: Ян Облак, Маркос Льоренте, Хосе Хименес, Фелипе (Эктор Эррера, 75'), Марио Эрмосо (Ренан Лоди, 56'), Янник Карраско, Коке (Анхель Корреа, 56'), Жоффрей Кондогбиа, Тома Лемар (Родриго Де Пауль, 36'), Луис Суарес, Жоау Фелиш (Антуан Гризманн, 56') Порту: Антонио Мартинес (Сержиу Оливейра, 66'), Мехди Тареми, Луис Диас (Пепе, 84'), Марко Груич, Матеус Урибе (Vitinha, 66'), Отавио, Заиду Сануси (Венделл, 46'), Пепе (Иван Маркано, 54'), Шансель Мбемба, Хесус Корона, Диогу Кошта Предупреждения: Луис Диас (16'), Заиду Сануси (21'), Матеус Урибе (41'), Жоау Фелиш (51'), Жоффрей Кондогбиа (52'), Vitinha (67'), Фелипе (71'), Хесус Корона (76'), Венделл (83') Удаление: Шансель Мбемба (90 + 5')

Во втором туре, который пройдет 28 сентября «Порту» примет на своем поле «Ливерпуль», а «Милан» сыграет на своем поле с «Атлетико»