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    Роналду попал в заявку «МЮ» на матч ЛЧ против «Янг Бойз»

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    Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» определился с заявкой команды на матч первого тура Лиги чемпионов против «Янг Бойз».

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Форвард Эдинсон Кавани пропустит матч из-за повреждения, которое получил перед матчем против «Ньюкасла», а вот Криштиану Роналду вместе с командой отправился в Швейцарию.

    Вратари: Давид Де Хеа, Том Хитон, Дин Хендерсон.

    Защитники: Эрик Байи, Диого Далот, Виктор Линделоф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Алекс Теллес, Рафаэль Варан, Аарон Ван-Биссака.

    Полузащитники: Амад Диалло, Бруну Фернандеш, Фред, Джесси Лингард, Хуан Мата, Неманья Матич, Скотт Мактоминей, Поль Погба, Донни ван де Бик.

    Нападающие: Энтони Марсиаль, Маркус Рэшфорд, Криштиану Роналду, Джейдон Санчо, Мэйсон Гринвуд, Антони Эланга.

    Матч «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед» пройдет 14 сентября и начнется в 19:45 по мск.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.

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