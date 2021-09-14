«Челси» (U19) — «Зенит» (U19): счет матча 3:1, обзор голов

Петербургскийпотерпел выездное поражение от лондонского(1:3) в первом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Счет на 34-й минуте открыли питерцы — гол забил Евгений Ким. На 53-й минуте Чарли Уэбстеру удалось сравнять счет.

На 68-й минуте гости остались в меньшинстве — с поля за фол последней надежды в штрафной был удален защитник «Зенита» Артем Касимов. Харви Вейл реализовал пенальти и вывел лондонцев вперед.

Финальную точку в игре поставил Джуд Сунсуп-Белл на 72-й минуте. Отметим, что на 88-й минуте Харви Вейл не реализовал еще один пенальти в ворота «Зенита».

В параллельных матчах «Лилль» одержал домашнюю победу над «Вольфсбургом» (2:0), а «Манчестер Юнайтед» с минимальным преимуществом обыграл «Янг Бойз» (1:0).

«Челси» лидирует в группе Н, имея в активе три очка, «Зенит» находится на последней строчке (0). Другие соперники по группе — «Мальме» и «Ювентус» свой матч еще не сыграли.

В группе G «Лилль» идет на втором месте (3), «Вольфсбург» — на третьем (0). «МЮ» занимает первую строчку в группе F (3), «Янг Бойз» — последнюю (0).