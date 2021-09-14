«Барселона» — «Баварию»: 2:0, обзор голов

В матче первого тура группы E юношеской Лиги чемпионовна своем поле победиласо счетом 2:0.

Голами в составе победителей отметились Фабиан Луцци (24-я минута) и Арнау Касас (64).

В начале второго тайма футболист «Баварии» Бехар Незири получил вторую желтую карточку и был удален с поля на 51-й минуте.

Каталонцы набрали 3 очка и занимают второе место в турнирной таблице. В следующем матче «Барселона» 29 сентября сыграет в гостях с «Бенфикой», «Бавария» в этот же день примет киевское «Динамо».

В матче группы F «Вильярреал» на своем поле оказался сильнее «Аталанты» (2:0).