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    «Барселона» победила «Баварию» в юношеской Лиге чемпионов

    «Барселона» — «Баварию»: 2:0, обзор голов

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    В матче первого тура группы E юношеской Лиги чемпионов «Барселона» на своем поле победила «Баварию» со счетом 2:0.

    «Барселона»
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    «Барселона»

    Голами в составе победителей отметились Фабиан Луцци (24-я минута) и Арнау Касас (64).

    В начале второго тайма футболист «Баварии» Бехар Незири получил вторую желтую карточку и был удален с поля на 51-й минуте.

    Каталонцы набрали 3 очка и занимают второе место в турнирной таблице. В следующем матче «Барселона» 29 сентября сыграет в гостях с «Бенфикой», «Бавария» в этот же день примет киевское «Динамо».

    В матче группы F «Вильярреал» на своем поле оказался сильнее «Аталанты» (2:0).

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