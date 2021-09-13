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    СМИ: Кёйперс возглавит российских судей вместо Кашшаи

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    Новым главой департамента судейства РФС станет голландец Бьорн Кёйперс, итальянец Никола Риццоли или серб Милорад Мажич, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Бьорн Кёйперс
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    Бьорн Кёйперс

    По данным издания, больше шансов, что в Россию приедет миллионер из Голландии, который недавно судил финальный матч Евро-2020.

    7 августа Кёйперс завершил карьеру арбитра. Последним матчем для него стала игра за Суперкубок Нидерландов «Аякс» — ПСВ (0:4).

    Специалист начал карьеру футбольного арбитра в 2002 году. 48-летний нидерландец работал на двух чемпионатах мира (2014, 2018), трех чемпионатах Европы (2012, 2016, 2020).

    Он обслуживал матчи Суперкубка УЕФА (2011), финала Лиги Европы (2013, 2018), финала Лиги чемпионов (2014) и финала Евро-2020.

    Напомним, что сегодня, 13 сентября был отправлен в отставку венгр Виктор Кашшаи. Пока его обязанности будет выполнять Павел Каманцев.

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