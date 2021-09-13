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    Гол Переса принес «Эльче» победу над «Хетафе»

    «Хетафе» — «Эльче»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 4-го тура чемпионата Испании «Хетафе» потерпел домашнее поражение от «Эльче» со счетом 0:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный мяч на 60-й минуте забил нападающий гостей Лукас Перес.

    Футбол. Испания. Примера
    Хетафе — Эльче 0:1
    Гол: 0:1 Лукас Перес (69') Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Jorge Cuenca, Матиас Оливера (Dario Poveda, 73'), Дамиан Суарес, Мауро Арамбарри (Давид Тимор, 32'), Неманья Максимович, Карлос Аленья (Хонатан Кристиан Сильва, 73'), Якуб Янкто, Хайме Мата (Витоло, 60'), Энес Унал (Сандро Рамирес, 60') Эльче: Лукас Бое (Лукас Перес, 58'), Дарио Бенедетто (Гидо Каррильо, 73'), Хоан Мохика, Фидель Чавес (Иван Марконе, 86'), Омар Маскарель (Херард Гумбау, 73'), Рауль Гутьеррес, Элибельтон Паласиос, Педро Бигас (Энсо Роко, 58'), Гонсало Верду, Диего Гонсалес, Кико Касилья Предупреждения: Гонсало Верду (19'), Омар Маскарель (24'), Дамиан Суарес (52'), Элибельтон Паласиос (63'), Сандро Рамирес (85')

    «Эльче» поднялся на 9-е место в таблице Примеры и имеет 5 очков, «Хетафе» располагается на предпоследней 19-й строчке и очков не имеет.

    В следующем матче «Хетафе» в гостях сыграет с «Райо Вальекано», «Эльче» примет «Леванте».

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