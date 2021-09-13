Гаджиев: Доверие Рую Витории — правильный шаг со стороны «Спартака»

Известный российский специалистоценил игрув матче седьмого тура РПЛ против «Химок» (3:0).

«Какие-то проблески видно. Но "Спартак" оказался не готов к чемпионату . А сейчас определенная работа проделана. Видно, что игроки мотивированы. Без высокой мотивации и единства никто сейчас не играет. Невозможно победить без максимальной самоотдачи.

Конечно, можно сказать, что у "Химок" тоже были моменты, когда они могли забить, но они слишком опрометчиво бежали в атаку, открывали пустые зоны, и "Спартак" этим пользовался. Нужно было еще и реализовать это, ведь "Химки" — не простая команда. Ее не так просто обыграть.

Победа "Спартака" закономерна. Так что хорошие признаки видны и не только по содержанию игру, которая стала надежнее, но еще и по действиям отдельных футболистов. Мне кажется, что клуб, выразивший доверие тренеру, сделал правильный шаг.

Эти разговоры о давлении в пользу бедных. Тренер должен уметь работать под любым давлением. Это такая профессия. Витория сказал в интервью перед игрой, что является профессиональным тренером. А значит должен уметь справляться с любым давлением и со стороны прессы, и со стороны болельщиков, и со стороны руководства. Для него самое важное — сохранять контакт с игроками и управлять ими. Если тренер это делает, и футболисты готовы играть за клуб и за него, тогда пусть давит кто угодно. Ребята выходят и играют. Без психологической устойчивости хорошего тренера не может быть», — приводит слова Гаджиева Eurofootball.