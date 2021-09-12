«Сочи» — «Уфа»: счет 3:1, обзор голов

В матче 7 тура РПЛу себя дома обыгралисо счетом 3:1.

Счет на 11 минуте открыл Матео Кассьера. На 35 минуте Кристиан Нобоа удвоил преимущество. Во второй половине гости ответили голом Хамида Агаларова.

Последнее слово было за хозяевами. Точку в матче поставил Жоазиньо.

Футбол. Россия. Премьер-лига Сочи — Уфа 2:1 Голы: : Матео Кассьерра (11'), : Кристиан Нобоа (35'), : Гамид Агаларов (50') Сочи: Сослан Джанаев, Данила Прохин, Rodrigao, Матео Барач (Игорь Юрганов, 63'), Тимофей Маргасов, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа (Викторьен Ангбан, 90'), Кирилл Заика (Сергей Терехов, 78'), Ивелин Попов (Никита Бурмистров, 63'), Артур Юсупов (Жоаозиньо, 90'), Матео Кассьерра Уфа: Гамид Агаларов, Вячеслав Кротов, Filip Mrzljak (Артём Голубев, 80'), Олег Иванов (Руслан Фищенко, 70'), Владислав Камилов (Азер Алиев, 65'), Неманья Милетич (Egas Cacintura, 65'), Боян Йокич, Юрий Журавлёв, Константин Плиев, Мориц Бауэр (Danil Akhatov, 80'), Александр Беленов Предупреждения: Тимофей Маргасов (6'), Матео Барач (59'), Сергей Терехов (89') Удаление: Юрий Журавлёв (83')

Набрав 15 очков, «Сочи» вышел на второе место в таблице РПЛ. «Уфа» занимает 13 место с пятью очками.