Ковач: Мы недовольны тем, как сыграли против «Марселя»

Главный тренер «Монако»подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (0:2).

«Мы недовольны тем, как сыграли. Четыре очка, набранные в пяти турах, — это не то, чего мы ожидали, но такова реальность на данный момент. Нам следует показывать в игре тот настрой, который был у команды в прошлом сезоне. У нас хорошая команда, сильные игроки, но соперники теперь больше выкладываются в матчах с нами. Нам следует вернуться к более компактной и агрессивной игре, за счет этого мы сможем снова создавать опасность у чужих ворот.

У "Марселя" сильная команда с хорошим подбором футболистов, они хорошо организованы. Я ждал, что в этой встрече будет открытый футбол с обеих сторон. "Марсель" отыграл лучше нас, и они заслужили свою победу. Что касается нас, то нам нужно воспрянуть духом», — приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

Благодаря третьей победе в сезоне «Марсель» поднялся на третье место в таблице Лиги 1. У «Монако» уже три поражения в пяти турах. Команда Нико Ковача занимает 14 место.