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    Дубль Роналду помог «Манчестер Юнайтед» победить «Ньюкасл»

    «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: счет матча 4:1, обзор голов

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    «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче четвертого тура английской Премьер-лиги обыграл «Ньюкасл» — 4:1.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Красные дьяволы» вышли вперед в концовке первого тайма, когда Криштиану Роналду удачно сыграл на добивании после того, как вратарь гостей Фредди Вудман отбил мяч перед собой.

    «Сороки» отыгрались на 56-й минуте в быстрой контратаке. Отличился Хавьер Манкильо после передачи Аллена Сен-Максимена.

    Спустя еще шесть минут Роналду оформил дубль. В этот раз ему передачу на ход отдал Люк Шоу, португалец ворвался в штрафную и мощным ударом прошил Вудмана.

    На 80-й минуте успех «Юнайтед» развил Бруну Фернандеш, который точно пробил в верхний угол из-за пределов штрафной площади.

    В компенсированное время ворота гостей поразил Джесси Лингард ударом с пределов штрафной.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 2:1
    Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Аарон Ван-Биссака, Рафаэль Варан, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Неманья Матич, Поль Погба, Мэйсон Гринвуд, Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо (Джесси Лингард, 66'), Криштиану Роналду Ньюкасл: Аллан Сент-Максимен, Жоэлинтон, Шон Лонгстафф, Джозеф Уиллок, Мигель Альмирон, Мэтт Ритчи, Киран Кларк, Джамал Ласcеллс, Айзак Хэйден, Хавьер Манкильо (Jacob Murphy, 77'), Фредди Вудман Предупреждение: Поль Погба (60')

    Отметим, что этот матч стал первым для Роналду в футболке манкунианцев после 11-летнего отсутствия.

    В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает первое место (10 очков), а «Ньюкасл» — 19-е (1 очко).

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