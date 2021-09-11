«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: счет матча 4:1, обзор голов

«Красные дьяволы» вышли вперед в концовке первого тайма, когда Криштиану Роналду удачно сыграл на добивании после того, как вратарь гостей Фредди Вудман отбил мяч перед собой.
«Сороки» отыгрались на 56-й минуте в быстрой контратаке. Отличился Хавьер Манкильо после передачи Аллена Сен-Максимена.
Спустя еще шесть минут Роналду оформил дубль. В этот раз ему передачу на ход отдал Люк Шоу, португалец ворвался в штрафную и мощным ударом прошил Вудмана.
На 80-й минуте успех «Юнайтед» развил Бруну Фернандеш, который точно пробил в верхний угол из-за пределов штрафной площади.
В компенсированное время ворота гостей поразил Джесси Лингард ударом с пределов штрафной.
Отметим, что этот матч стал первым для Роналду в футболке манкунианцев после 11-летнего отсутствия.
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает первое место (10 очков), а «Ньюкасл» — 19-е (1 очко).