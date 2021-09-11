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    Гвардиола: За нас забили девять разных игроков, в команде нет настоящего форварда

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    Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола высказался о минимальной победе команды в 4 туре АПЛ над «Лестером» (1:0).

    Гол Бернарду Силвы
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    Гол Бернарду Силвы

    «Тут трудно играть, и мы это знаем. "Лестер" сделал шаг вперед, чтобы оказаться среди ведущих клубов лиги. Сегодня мы многое делали хорошо.

    Мы здорово играли, заставили соперника хорошенько побегать. Мы знаем, насколько опасны Джейми Варди, а также Харви Барнс на контратаках. Мои игроки смогли сохранять сосредоточенность и концентрацию.

    Каспер Шмейхель — топ-вратарь, так что иногда такое случается [лишь 1 забитый гол]. Хорошо, что мы создаем много моментов. Это хорошо. Конечно, мы хотели бы забить больше голов. Мы это заслужили.

    Последние 11 голов, я думаю, за нас забили девять разных игроков. У нас нет настоящего форварда, поэтому забивает вся команда», — цитирует Гвардиолу BBC.

    «Ман Сити» набрал 9 очков, уступая МЮ один пункт в борьбе за первое место.

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