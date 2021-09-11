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    «Фиорентина» обыграла «Аталанту», Миранчук не отметился результативными действиями

    Футбол Серия A Футбол Италии Аталанта Фиорентина Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В поединке 3 тура Серии А «Фиорентина» на выезде победила «Аталанту» со счетом 2:1.

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    Все три гола были забиты с пенальти. У победителей дубль сделал Душан Влахович, а у «Аталанты» гол отыграл Дуван Сапата.

    Александр Кокорин на поле не появился, а Алексей Миранчук был заменен на 50 минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Фиорентина 1:2
    Голы: : Душан Влахович (пенальти) (33'), : Душан Влахович (пенальти) (49'), 1:2 Дуван Сапата (пенальти) (65') Аталанта: Марко Спортьелло, Рафаэл Толой, Хосе Луис Паломино, Берат Джимсити, Давиде Дзаппакоста, Марио Пашалич (Йосип Иличич, 82'), Ремо Фройлер, Йоаким Мехле (Робин Гозенс, 50'), Алексей Миранчук (Руслан Малиновский, 50'), Маттео Пессина (Теун Коопмейнерс, 85'), Дуван Сапата (Роберто Пикколи, 82') Фиорентина: Риккардо Соттиль (Риккардо Сапонара, 66'), Душан Влахович, Хосе Мария Кальехон (Николас Гонсалес, 76'), Альфред Дункан (Гаэтано Кастровилли, 76'), Лукас Торрейра (Софьян Амрабат, 66'), Джакомо Бонавентура, Кристиано Бираги, Игор де Пауло, Никола Миленкович, Лоренцо Венути (Альваро Одриосола, 25'), Пьетро Терраччиано Предупреждения: Йоаким Мехле (31'), Дуван Сапата (33'), Джакомо Бонавентура (45 + 2'), Игор де Пауло (57'), Никола Миленкович (74'), Робин Гозенс (76'), Альваро Одриосола (81'), Ремо Фройлер (86'), Хосе Луис Паломино (90 + 2')

    «Фиорентина» заняла шестое место с шестью очками. «Аталанта» с четырьмя баллами занимает десятое место.

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