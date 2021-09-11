«Лейпциг» — «Бавария»: счет 1:4, обзор голов

Футболисты «Баварии» Фото: Бундеслига
В составе победителей отметились Роберт Левандовски, Джамал Мусиала, Лерой Сане и Максим Шупо-Мотинг. За «быков» один гол отыграл Конрад Лаймер.
Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг — Бавария 1:4
Голы: : Роберт Левандовски (пенальти) (12'), : Джамал Мусиала (47'), : Лерой Зане (54'), : Конрад Лаймер (58') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Норди Мукиэле, Вилли Орбан (Лукас Клостерман, 80'), Мохамед Симакан, Анхелиньо (Йошко Гвардиол, 59'), Конрад Лаймер (Амаду Айдара, 59'), Кевин Кампль, Кристофер Нкунку, Даниэль Ольмо (Эмиль Форсберг, 59'), Доминик Собослаи, Андре Силва (Юссуф Поульсен, 71') Бавария: Роберт Левандовски (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 59'), Лерой Зане, Томас Мюллер (Josip Stanisic, 75'), Серж Гнабри (Джамал Мусиала, 45'), Леон Горецка (Марсель Забитцер, 59'), Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис, Лукас Эрнандес, Деотшанкюль Юпамекано, Бенжамен Павар (Никлас Зюле, 75'), Мануэль Нойер
После этой победы «Бавария» осталась на втором месте, набрав 10 очков. «Лейпциг» с тремя очками занимает 13 место.