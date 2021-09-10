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    РПЛ опубликовала календарь до конца года

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    На официальном сайте российской Премьер-лиги появилось расписание матчей с 11-го по 18-й тур.

    РПЛ опубликовала календарь до конца года
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    РПЛ опубликовала календарь до конца года

    11-й тур

    16 октября (суббота)

    14:00 «Арсенал» — «Зенит»
    16:30 «Рубин» — «Локомотив»
    19:00 «Сочи» — «Ростов»
    19:00 «Спартак» — «Динамо»

    17 октября (воскресенье)

    14:00 «Урал» — ЦСКА
    16:30 «Крылья Советов» — «Нижний Новгород»
    16:30 «Химки» — «Ахмат»
    19:00 «Краснодар» — «Уфа»

    12-й тур

    22 октября (пятница)

    19:00 «Динамо» — «Химки»

    23 октября (суббота)

    14:00 «Нижний Новгород» — «Краснодар»
    16:30 «Ростов» — «Арсенал»
    19:00 ЦСКА — «Крылья Советов»

    24 октября (воскресенье)

    14:00 «Уфа» — «Рубин»
    16:30 «Ахмат» — «Урал»
    19:00 «Зенит» — «Спартак»

    25 октября (понедельник)

    19:00 «Локомотив» — «Сочи»

    13-й тур

    29 октября (пятница)

    19:00 «Зенит» — «Динамо»

    30 октября (суббота)

    14:00 «Рубин» — ЦСКА
    16:30 «Спартак» — «Ростов»
    19:00 «Краснодар» — «Крылья Советов»
    19:00 «Нижний Новгород» — «Локомотив»

    31 октября (воскресенье)

    14:00 «Уфа» — «Ахмат»
    16:30 «Арсенал» — «Сочи»
    19:00 «Химки» — «Урал»

    14-й тур

    6 ноября (суббота)

    14:00 «Арсенал» — «Уфа»
    16:30 «Динамо» — «Краснодар»
    16:30 «Крылья Советов» — «Химки»
    19:00 «Сочи» — ЦСКА

    7 ноября (воскресенье)

    14:00 «Урал» — «Зенит»
    16:30 «Ростов» — «Рубин»
    19:00 «Ахмат» — «Нижний Новгород»
    19:00 «Спартак» — «Локомотив»

    15-й тур

    19 ноября (пятница)

    19:00 «Зенит» — «Нижний Новгород»

    20 ноября (суббота)

    14:00 «Крылья Советов» — «Урал»
    16:30 «Локомотив» — «Ахмат»
    19:00 «Краснодар» — «Спартак»

    21 ноября (воскресенье)

    14:00 ЦСКА — «Химки»
    14:00 «Ростов» — «Уфа»
    16:30 «Динамо» — «Арсенал»
    19:00 «Сочи» — «Рубин»

    16-й тур

    27 ноября (суббота)

    14:00 «Урал» — «Сочи»
    16:30 «Ахмат» — «Ростов»
    19:00 «Химки» — «Краснодар»

    28 ноября (воскресенье)

    14:00 «Нижний Новгород» — «Крылья Советов»
    16:30 «Рубин» — «Динамо»
    20:00 ЦСКА — «Зенит»

    29 ноября (понедельник)

    17:00 «Уфа» — «Спартак»
    19:00 «Арсенал» — «Локомотив»

    17-й тур

    3 декабря (пятница)

    19:00 «Зенит» — «Ростов»

    4 декабря (суббота)

    14:00 «Крылья Советов» — ЦСКА
    17:00 «Спартак» — «Ахмат»
    19:00 «Локомотив» — «Урал»

    5 декабря (воскресенье)

    14:00 «Химки» — «Арсенал»
    16:30 «Нижний Новгород» — «Рубин»
    16:30 «Динамо» — «Уфа»
    19:00 «Сочи» — «Краснодар»

    18-й тур

    11 декабря (суббота)

    14:00 «Крылья Советов» — «Рубин»
    16:30 ЦСКА — «Арсенал»
    19:00 «Ростов» — «Урал»

    12 декабря (воскресенье)

    14:00 «Динамо» — «Зенит»
    16:30 «Ахмат» — «Химки»
    19:00 «Локомотив» — «Уфа»
    19:00 «Краснодар» — «Нижний Новгород»

    13 декабря (понедельник)

    19:00 «Сочи» — «Спартак»

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