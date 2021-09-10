Газизов заверил, что «Уфу» не постигнет судьба «Тамбова»

Генеральный директор «Уфы»рассказал, что клуб в ближайшее время решит проблемы с финансированием.

«Глава Башкортостана заверил всех нас и футбольную общественность в том, что все будет хорошо. Естественно, этим мы довольны.

Я на связи и с Радием Фаритовичем [Хабировым]. Я знаю, как все происходит. Просто есть вопросы не моего уровня.

Какая вероятность, что "Уфа" не повторит судьбу "Тамбова"? Мы все-таки регион другого уровня, поэтому я бы не хотел проводить аналогии. Прекрасно знаю уровень Радия Фаритовича. Такой человек не шутит, когда что-то говорит», — приводит слова Газизова Sport24.

Ранее сообщалось, что «Уфе» может не хватить средств на оплату выезда на матч седьмого тура чемпионата России против «Сочи».

После шести туров «Уфа» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе пять очков.