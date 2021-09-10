Бразилия — Перу. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (10.09.2021)

В 03:30 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Бразилия»: Weverton, Данило, Lucas Verissimo, Эдер Милитао, Алекс Сандро, Everton Ribeiro, Каземиро, Жерсон, Лукас Пакета, Gabriel Barbosa, Неймар.

«Перу»: Джанлука Лападула, Кристиан Куэва, Андре Каррильо, Йосимар Йотун, Ренато Тапиа, Кристофер Гонсалес, Marcos Lopez, Александр Калленс, Андресон Сантамария, Луис Адвинкула, Педро Гальесе.

Предыдущий матч соперников: «Бразилия» — «Перу» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

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«Искусственный интеллект» считает, что победит «Бразилия» со счетом 1:0. Матч между командами «Бразилия» и «Перу» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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