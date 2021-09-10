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    Бразилия — Перу. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (10.09.2021)

    «Бразилия» — «Перу». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 03:30 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч «Бразилия» — «Перу».

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    Составы команд:

    «Бразилия»: Weverton, Данило, Lucas Verissimo, Эдер Милитао, Алекс Сандро, Everton Ribeiro, Каземиро, Жерсон, Лукас Пакета, Gabriel Barbosa, Неймар.

    «Перу»: Джанлука Лападула, Кристиан Куэва, Андре Каррильо, Йосимар Йотун, Ренато Тапиа, Кристофер Гонсалес, Marcos Lopez, Александр Калленс, Андресон Сантамария, Луис Адвинкула, Педро Гальесе.

    Предыдущий матч соперников: «Бразилия» — «Перу» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бразилия» — «Перу» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.06.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Бразилия» со счетом 1:0. Матч между командами «Бразилия» и «Перу» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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