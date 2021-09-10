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    Бразилия продлит победную серию в отборе на ЧМ?

    Бразилия — Перу. Прогноз (к. 2.06) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 10 сентября 2021 года

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    Неймар
    Сборная Бразилии сыграет на своем поле с командой в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 10 сентября в Ресифи, начало — в 03:30 мск. Бразилия — Перу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 10 Сентября 2021 года
    Бразилия
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    Коэффициенты на матч
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    Бразилия

    Бразильцы в конце прошлой неделе должны были сыграть с Аргентиной, но матч в итоге был отменен через несколько минут после начала. Про эту историю, наверное, уже все слышали, но если вдруг кто-то не знает, о чем речь, вот текст, в котором все подробности очередного южноамериканского фарса.

  • Южноамериканский бардак. Кто виноват в срыве матча Бразилия — Аргентина
  • Максимально запутанная история
  • 06/09/2021

    • Несмотря на срыв матча с аргентинцами, Бразилия все равно продолжает возглавлять турнирную таблицу отборочной группы в Латиноамериканской Америке. Впрочем, нет никаких сомнений, что «селесао» в этой квалификации никто так и не догонит.

    В семи предыдущих матчах команда Тите набрала максимальное количество. Семь побед с общим счетом 17:2.

    На прошлой неделе Бразилия одержала гостевую победу над сборной Чили — 1:0.

    Перу

    Тем временем перуанцы пытаются подняться хотя бы на пятое место, которое позволит сыграть в плей-офф квалификации. А пока что они седьмые, набрав в восьми матчах восемь очков.

    В минувшее воскресенье сборная Перу одержала домашнюю победу над Венесуэлой — 1:0. Это была первая домашняя победа команды Рикардо Гареки в текущем отборе.

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    Кроме того, на прошлой неделе перуанцы сыграли вничью на своем поле с Уругваем — 1:1.

    Беспроигрышная серия сборной Перу в квалификации ЧМ составляет уже три матча (две победы и ничья).

    Прогноз и ставка

    На Бразилию в этом матче можно поставить за 1.36, ничью букмекеры предлагают за 4.90, а победу Перу — за 9.10.

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    Как обычно, в матче будет не больше трех мячей, и, скорее всего, забивать будут только бразильцы.

    Ставка — победа Бразилии + тотал матча меньше 3,5 за 2.06. Эта ставка не сыграла только в двух из семи предыдущих матчей Бразилии в текущем отборе.

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    Бразилия — Перу: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 10.09.2021. Прогнозы на футбол. Бразилия продлит победную серию в отборе на ЧМ?
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