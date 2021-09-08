Осипенко прокомментировал свой дебют за сборную России

Защитник «Ростова»прокомментировал свой дебют за сборную России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты (2:0).

«Доволен дебютом, конечно. Как могу быть недовольным, если мы выиграли. В конце сразу понимал, что гола не будет. Я видел, что мяч не пересек линию.

Я бы не сказал, что мы многое позволяли Мальте. В первом тайме одна ошибка была. Это хорошая команда, они не боялись. У них временами получалось, но у них был один момент. Нормально и спокойно играли.

Это выдумали, что счет в первом тайме будет иным, но там не манекены играют. Они неплохо взаимодействуют. Но мы точно на два гола наиграли, моменты у нас были в первом тайме», — сказал Осипенко «Спорт-Экспресс».

После этой победы команда Валерия Карпина набрала 13 очков и находится на втором месте в группе H, уступая хорватам только по дополнительным показателям.