Гризманн догнал Платини по голам за сборную Францию

В поединке шестого тура отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Франции одержала уверенную победу над Финляндией (2:0).

В этом противостоянии Антуан Гризманн оформил дубль и для него эти голы стали 40-м и 41-м в составе национальной команды. По информации Squawka Football, 30-летний француз поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров сборной Франции, сравнявшись с Мишелем Платини.

Первое и второе место в списке занимают Тьерри Анри и Оливье Жиру. У них по 51 и 46 голов, соответственно.

Напомним, что в последний день трансферного окна француз перебрался в «Атлетико». Следующие два года он будет выступать за «матрасников» на правах аренды.