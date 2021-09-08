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    Гризманн догнал Платини по голам за сборную Францию

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    В поединке шестого тура отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Франции одержала уверенную победу над Финляндией (2:0).

    Антуан Гризманн
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    Антуан Гризманн

    В этом противостоянии Антуан Гризманн оформил дубль и для него эти голы стали 40-м и 41-м в составе национальной команды. По информации Squawka Football, 30-летний француз поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров сборной Франции, сравнявшись с Мишелем Платини.

    Первое и второе место в списке занимают Тьерри Анри и Оливье Жиру. У них по 51 и 46 голов, соответственно.

    Напомним, что в последний день трансферного окна француз перебрался в «Атлетико». Следующие два года он будет выступать за «матрасников» на правах аренды.

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