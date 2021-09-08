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    «Негодяи». Червиченко высказал о запрете Малкому и Клаундиньо играть в матче с «Челси»

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    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию с запретом футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо играть за клуб до 14 августа.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    Ранее стало известно, что ФИФА запретила бразильцам выступать за клуб. Это последствие решения «Зенита» не отпускать игроков в сборную Бразилии.

    «Зенит» отозвал Малкома и Клаудиньо из сборной Бразилии, чтобы перестраховаться перед матчем Лиги чемпионов с «Челси». В УЕФА нет понимания, смогут ли участники делегации, побывавшие в красной зоне (в том числе в Бразилии и Колумбии), приехать в Англию и не проходить там карантин.

    Бразильская федерация футбола отпустила игроков, но подала жалобу в ФИФА, сославшись на правила организации.

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    • «Печально, что запретили играть бразильским футболистам "Зенита". С "Ахматом" петербуржцы скорее всего справятся, а в матче с "Челси" отсутствие этих игроков совсем не приятно. Бразильские чиновники уже второй раз отличаются. Нам напакостили, поэтому в дальнейшем стоит учитывать при заключении сделок с бразильцами какие они негодяи», — приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

    Малком и Клаудиньо пропустят матч чемпионата России с «Ахматом» (11 сентября) и встречу с «Челси» (14 сентября) в Лиге чемпионов.

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