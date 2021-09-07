Тульский «Арсенал» пополнился экс-игроком «Краснодара»

Руслан Камболов Фото: globallookpress.com
Детали соглашения с 31-летним футболистом не разглашаются.
👏🏻👏🏻👏🏻Руслан, добро пожаловать в «Арсенал»!— ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) September 7, 2021
ПФК «Арсенал» подписал контракт с Русланом Камболовым.
Приветствуем Руслана Камболова и желаем успешной игры в красно-желтой команде!
Подробности 👉https://t.co/55SGZwdGVj pic.twitter.com/4MK9IJuWrd
Последним местом в карьере полузащитника был «Краснодар». В сезоне-2020/2021 в РПЛ Камболов провел 10 матчей и отдал результативную передачу.