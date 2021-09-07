Президент ФИФА прокомментировал отмену матча Бразилия — Аргентина

Президент ФИФАвысказался по поводу произошедшего во время игры квалификации ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины.

Напомним, что матч был прерван в самом начале из-за появления на поле сотрудников полиции, которые хотели задержать четырех футболистов «альбиселесте».

«Мы видели, что произошло во время игры между Бразилией и Аргентиной, двумя самыми прославленными командами Южной Америки.

Некоторые чиновники, полиция, сотрудники службы безопасности вышли на поле через несколько минут после начала матча, чтобы увести некоторых игроков, — это безумие, но мы должны решать эти проблемы. Это вопросы, которые возникают на фоне кризиса COVID-19», — приводит слова Инфантино Reuters.