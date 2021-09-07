Игонин: Мальта противопоставит России самоотдачу и дисциплину

Экс-футболистпрокомментировал предстоящий матч сборной России против Мальты в отборочном цикле ЧМ-2022.

«Сборная сейчас, по-видимому, хочет играть в несколько иной футбол: более интересный, агрессивный и современный. Хотелось бы, чтобы это сегодня реализовалось. В предыдущих матчах, понятно, что первая игра была более осторожная, вторая — нас вполне устраивало, что мы выигрывали с самого начала.

Честно говоря, хотелось бы, чтобы с таким соперником мы постарались играть как можно агрессивнее в атаке. Дабы все разговоры о русском футболе и игре сборной не начинались с того, что мы играем в антифутбол; что мы стараемся играть только на ошибках соперника; что мы только обороняемся. Мне бы хотелось увидеть именно этот посыл в отношении расстановки, которая сегодня кардинально другая. Игроки имеют достаточно яркое желание атаковать и играть ярче.

Мальта противопоставит нам самоотдачу и дисциплину и может лишить нас пространства в атаке. Отсутствие Головина, конечно, скажется, но говорить, в лучшую или худшую сторону, мы не можем. Сложно рассуждать, потому что соперники разные. Хотелось бы начать с победы, а потом считать голы. В розыгрыше очень важна разница забитых и пропущенных мячей, именно из-за этой разницы мы находимся на первом месте в группе. Хотя если посмотреть рейтинг сборной, мы будем где-то далеко», — цитирует Игонина Sportbox.

Прогноз на матч Россия — Мальта

Матч Россия — Мальта пройдет 7 сентября в Москве, начало — в 21:45 по мск.