ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мбаппе может начать возрождение ПримерыКризис Ла Лиги будет недолгим из-за «Реала» и «Барселоны»
  • 08:45
    • ЦСКА может арендовать полузащитника «Милана»
  • 08:12
    • Джокович вышел в четвертьфинал US Open
  • 08:01
    • Павлюченкова проиграла Плишковой в четвертом круге US Open
  • 05:05
    • Россия — Мальта: на что ставят?
  • 22:05
    • СКА разбил «Адмирал», «Спартак» в овертайме обыграл «Витязь»
    Все новости спорта

    Акинфеев высказался о возвращении в сборную России

    Футбол Сборная России Футбол России ЦСКА
    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему после домашнего чемпионата мира больше не играет за сборную России.

    Игорь Акинфеев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Акинфеев

    Акинфееву, как известно, неоднократно предлагали вернуться в национальную команду, но он каждый раз отказывался.

    «Я человек открытый, люблю общение. Но я четко понимал, что ответ был дан еще в 2018 году. И свою позицию было бы глупо менять.

    Я всем говорю, что мне хочется видеть новые лица в сборной. Мне хочется, чтобы они прогрессировали и росли. Ведь в 36 лет прогрессировать уже некуда. Ты должен просто играть на стабильном уровне.

  • Карпин объяснил причину большого количества травм в сборной России
  • Читайте по теме

    • Я со всеми хорошо поговорил, но свое решение менять не буду. Дал слово родителям, дал слово семье, что буду держаться в этом вопросе до конца», — сказал Акинфеев в эфире телеканала «Россия 24».

    Напомним, во вторник, 7 сентября, сборная России сыграет на своем поле против Мальты в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч Россия — Мальта.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов отправит Россия в ворота Мальты?
  • Россия — Мальта. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Снова программа минимум?
  • Хорватия — Словения. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Голландцы с турками вновь устроят перестрелку?
  • Нидерланды — Турция. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Россия — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Хорватия — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Нидерланды — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Азербайджан — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Польша — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.52
  • Прогноз на матч Исландия — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Италия — Литва
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Россия — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры