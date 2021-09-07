Акинфеев высказался о возвращении в сборную России

Голкипер ЦСКАрассказал, почему после домашнего чемпионата мира больше не играет за сборную России.

Акинфееву, как известно, неоднократно предлагали вернуться в национальную команду, но он каждый раз отказывался.

«Я человек открытый, люблю общение. Но я четко понимал, что ответ был дан еще в 2018 году. И свою позицию было бы глупо менять.

Я всем говорю, что мне хочется видеть новые лица в сборной. Мне хочется, чтобы они прогрессировали и росли. Ведь в 36 лет прогрессировать уже некуда. Ты должен просто играть на стабильном уровне.

Я со всеми хорошо поговорил, но свое решение менять не буду . Дал слово родителям, дал слово семье, что буду держаться в этом вопросе до конца», — сказал Акинфеев в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, во вторник, 7 сентября, сборная России сыграет на своем поле против Мальты в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

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