Акинфеев высказался о возвращении в сборную России

Акинфееву, как известно, неоднократно предлагали вернуться в национальную команду, но он каждый раз отказывался.
«Я человек открытый, люблю общение. Но я четко понимал, что ответ был дан еще в 2018 году. И свою позицию было бы глупо менять.
Я всем говорю, что мне хочется видеть новые лица в сборной. Мне хочется, чтобы они прогрессировали и росли. Ведь в 36 лет прогрессировать уже некуда. Ты должен просто играть на стабильном уровне.
Я со всеми хорошо поговорил, но
Напомним, во вторник, 7 сентября, сборная России сыграет на своем поле против Мальты в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.
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