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    Петраков: У сборной Украины еще есть шанс попасть на ЧМ

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    Главный тренер сборной Украины Александр Петраков подвел итоги матча с Францией (1:1) в отборе ЧМ-2022.

    Александр Петраков
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    Александр Петраков

    «Хочу поблагодарить ребят за эту игру и эту ничью. У нас еще есть шансы, мы в игре. После матча с Казахстаном мы провели с игроками собрание, поговорили. Сказал Караваеву, чтобы он не переживал. Он столько сыграл за сборную. Нужно двигаться дальше. Там была череда ошибок: Забарный проиграл борьбу на втором этаже, а Караваев проскочил.

    Я очень переживал, но опытные ребята меня приняли. Ярмоленко и Пятов мне помогли. Искренне им благодарен. Также хочу поблагодарить тренерский штаб Шевченко и итальянцев за то, что они сделали за пять лет. Выйти из группы — моя мечта. Будет неинтересно, если я не попаду на чемпионат в Катаре. Говорю об этом ребятам», — цитирует Петракова пресс-служба УЕФА.

    Франция набрала девять пунктов и лидируют в группе D. Украина с пятью очками занимает третье место. На второй строчке идет Финляндии, у которой также пять баллов, но при этом финны провели на два матча меньше.

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