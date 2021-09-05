Петраков: У сборной Украины еще есть шанс попасть на ЧМ

Главный тренер сборной Украиныподвел итоги матча с Францией (1:1) в отборе ЧМ-2022.

«Хочу поблагодарить ребят за эту игру и эту ничью. У нас еще есть шансы, мы в игре. После матча с Казахстаном мы провели с игроками собрание, поговорили. Сказал Караваеву, чтобы он не переживал. Он столько сыграл за сборную. Нужно двигаться дальше. Там была череда ошибок: Забарный проиграл борьбу на втором этаже, а Караваев проскочил.

Я очень переживал, но опытные ребята меня приняли. Ярмоленко и Пятов мне помогли. Искренне им благодарен. Также хочу поблагодарить тренерский штаб Шевченко и итальянцев за то, что они сделали за пять лет. Выйти из группы — моя мечта. Будет неинтересно, если я не попаду на чемпионат в Катаре. Говорю об этом ребятам», — цитирует Петракова пресс-служба УЕФА.

Франция набрала девять пунктов и лидируют в группе D. Украина с пятью очками занимает третье место. На второй строчке идет Финляндии, у которой также пять баллов, но при этом финны провели на два матча меньше.