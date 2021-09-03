Бывший нападающий «Баварии» объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий «Баварии»объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Дорогой маленький Марио. Ты распознаешь момент, когда нужно закончить карьеру, чтобы оставить бутсы в кабинете, и не будешь сожалеть об этом решении.

Футбол всегда будет частью твоей жизни, и ты с нетерпением ждешь новой главы», — написал 35-летний хорват на своей странице в Instagram.

За свою карьеру Манджукич успел поиграть за загребское «Динамо», немецкие «Вольсфбург» и «Баварию», испанский «Атлетико», итальянские «Ювентус» и «Милан», катарский «Аль-Духаиль».