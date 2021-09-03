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    Бывший нападающий «Баварии» объявил о завершении карьеры

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    Бывший нападающий «Баварии» Марио Манджукич объявил о завершении профессиональной карьеры.

    Марио Манджукич
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    Марио Манджукич

    «Дорогой маленький Марио. Ты распознаешь момент, когда нужно закончить карьеру, чтобы оставить бутсы в кабинете, и не будешь сожалеть об этом решении.

    Футбол всегда будет частью твоей жизни, и ты с нетерпением ждешь новой главы», — написал 35-летний хорват на своей странице в Instagram.

    За свою карьеру Манджукич успел поиграть за загребское «Динамо», немецкие «Вольсфбург» и «Баварию», испанский «Атлетико», итальянские «Ювентус» и «Милан», катарский «Аль-Духаиль».

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