Божович — главный тренер тульского «Арсенала»

Черногорский специалистназначен главным тренером, сообщает пресс-служба тульского клуба.

Контракт с 53-летним тренером подписан на два года.

В «Арсенале» Божович сменил Дмитрия Парфенова, руководившего командой с ноября 2020 года. Контракт с Парфеновым расторгнут по соглашению сторон.

👏🏻👏🏻👏🏻С возвращением, Миодраг!

Черногорский специалист Миодраг Божович назначен главным тренером «Арсенала».

Контракт с 53-летним тренером подписан на два года.

Подробности 👉https://t.co/VZbccbhzxw pic.twitter.com/xuJkGlKLta — ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) September 3, 2021

Божович известен в России по работе в «Амкаре», ФК «Москва», «Динамо», «Ростове» и «Локомотиве». В сезоне-2017/18 он уже возглавлял «Арсенал», заняв с командой седьмое место в РПЛ. Последним клубом в его карьере были «Крылья Советов», которые он возглавлял в 2018–2020 годах.

