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    Гильерме рассказал, считает ли себя первым номером в сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Хорватии
    Голкипер сборной России Гильерме рассказал, когда узнал, что будет играть в матче с Хорватией (0:0) в отборе на ЧМ-2022.

    Гильерме и тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов после матча с Хорватией
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    Гильерме и тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов после матча с Хорватией

    «Узнал, что я буду играть, за один день до игры. Вчера вечером Кафанов после ужина позвал меня и дал знать, что я буду играть. Раньше не было понимания, что именно я выйду на поле против Хорватии.

    Момент с выходом из ворот? В такой игре мы должны быть готовы. Знал, что у нас будет высокая линия обороны. Я был готов играть как третий защитник. Если идут забросы за спину защитникам, я должен страховать. Это был опасный момент, но я был готов.

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    • Лично со мной Карпин перед игрой не общался. Не считаю себя вратарем номер один в сборной, потому что нужно каждый день доказывать. Не могу расслабляться, вместе со мной много хороших вратарей, которые ждут своего шанса. Не считаю, что я номер один», — приводит слова Гильерме «Матч ТВ».

    Напомним, 4 сентября сборная России сыграет на выезде с командой Кипра, а еще через три дня встретится на своем поле с Мальтой. Оба матча пройдут в рамках отбора на ЧМ-2022.

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