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    РПЛ объявила претендентов на звание игрока месяца

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    В РПЛ назвали список претендентов на звание лучшего игрока месяца.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    В списке указаны форвард «Локомотива» Федор Смолов (6 голов в 6 матчах), нападающий «Зенита» Сердар Азмун (5 голов в 6 матчах), форвард «Краснодара» Джон Кордоба (5 голов и 2 передачи в 6 матчах), полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов (3 мяча и 3 передачи в 6 играх) и нападающий «Уфы» Гамид Агаларов (5 голов в 6 матчах).

    Выбирать лучшего будут болельщики, эксперты лиги и специалисты телеканала «Матч Премьер». Результаты станут известны 1 сентября.

    На данный момент лидером РПЛ является «Зенит» (14 очков). Следом идут «Динамо» (13 очков) и «Сочи» (12 очков).

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