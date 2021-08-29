«Вулверхэмптон» — «МЮ»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 3-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:1.

Единственный мяч был забит на 80-й минуте. Варан отобрал мяч на подступах к чужой штрафной и выполнил сильную передачу направо. Гринвуд догнал мяч, вошёл с ним в штрафную, обыграл соперника и технично пробил в дальний угол — мяч пролетел под рукой де Са, влетев в сетку.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед 0:1 Гол: 0:1 Мэйсон Гринвуд (80') Вулверхэмптон: Жозе Са, Макс Килман, Конор Коди (Морган Гиббз-Уайт, 87'), Ромен Сес, Нелсон Семеду, Рубен Невеш, Жоау Моутинью, Фернандо Марсал, Франсиску Тринкан (Даниэл Поденсе, 70'), Рауль Хименес, Адама Траоре (Фабиу Силва, 87') Манчестер Юнайтед: Мэйсон Гринвуд (Диогу Далот, 90'), Джейдон Санчо (Антони Марсьяль, 72'), Бруну Фернандеш, Даниэль Джеймс (Эдинсон Кавани, 53'), Фред, Поль Погба, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Рафаэль Варан, Аарон Ван-Биссака, Давид де Хеа Предупреждения: Бруну Фернандеш (44'), Рубен Невеш (81'), Морган Гиббз-Уайт (90 + 2'), Поль Погба (90 + 3'), Диогу Далот (90 + 3')

У «МЮ» — семь очков после трех игр и третья позиция, «Вулверхэмптон» без набранных очков занимает 18-ю позицию в таблице АПЛ.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл». В этом матче, возможно, проведет первую игру после возвращения Криштиану Роналду. «Вулверхэмптон» сыграет на выезде с «Уотфордом». Оба поединка состоятся 11 сентября.