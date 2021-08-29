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    «МЮ» вырвал выездную победу у «Вулверхэмптона»

    «Вулверхэмптон» — «МЮ»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 3-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1.

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    Единственный мяч был забит на 80-й минуте. Варан отобрал мяч на подступах к чужой штрафной и выполнил сильную передачу направо. Гринвуд догнал мяч, вошёл с ним в штрафную, обыграл соперника и технично пробил в дальний угол — мяч пролетел под рукой де Са, влетев в сетку.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед 0:1
    Гол: 0:1 Мэйсон Гринвуд (80') Вулверхэмптон: Жозе Са, Макс Килман, Конор Коди (Морган Гиббз-Уайт, 87'), Ромен Сес, Нелсон Семеду, Рубен Невеш, Жоау Моутинью, Фернандо Марсал, Франсиску Тринкан (Даниэл Поденсе, 70'), Рауль Хименес, Адама Траоре (Фабиу Силва, 87') Манчестер Юнайтед: Мэйсон Гринвуд (Диогу Далот, 90'), Джейдон Санчо (Антони Марсьяль, 72'), Бруну Фернандеш, Даниэль Джеймс (Эдинсон Кавани, 53'), Фред, Поль Погба, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Рафаэль Варан, Аарон Ван-Биссака, Давид де Хеа Предупреждения: Бруну Фернандеш (44'), Рубен Невеш (81'), Морган Гиббз-Уайт (90 + 2'), Поль Погба (90 + 3'), Диогу Далот (90 + 3')

    У «МЮ» — семь очков после трех игр и третья позиция, «Вулверхэмптон» без набранных очков занимает 18-ю позицию в таблице АПЛ.

    В следующем туре «Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл». В этом матче, возможно, проведет первую игру после возвращения Криштиану Роналду. «Вулверхэмптон» сыграет на выезде с «Уотфордом». Оба поединка состоятся 11 сентября.

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