«Велес» спасся от поражения в матче с «Акроном», «Алания» разгромила «Текстильщик»

Владикавказскаядома крупно обыграла(4:0) в матче 8-го тура Первенства ФНЛ.

Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте после удара Ислама Машукова, а в середине тайма полузащитник гостей Вадим Стеклов отправил мяч в собственные ворота.

На 71-й минуте Алексей Татаев довел счет до крупного, а в компенсированное время Батраз Гурциев установил окончательный результат.

Футбол. Россия. ФНЛ Алания — Текстильщик Иваново 4:0 Голы: 1:0 Ислам Машуков (6'), 2:0 Вадим Стеклов (автогол) (20'), 3:0 Aleksei Tataev (71') Предупреждения: Andrei Hripkov (30'), Алексей Губочкин (30'), Аллон Бутаев (45 + 4'), Виктор Сергеев (62'), Илья Мосейчук (87'), Алан Цараев (90 + 2'), (90 + 6')

«Алания» с 14 очками занимает 5-е место в таблице ФНЛ, «Текстильщик» замыкает таблицу.

Календарь и таблица ФНЛ

В другом матче «Велес» дома не сумел обыграть «Акрон» — 1:1

Счет на 11-й минуте открыли гости — отличился Константин Базелюк .В составе москвичей голом на 64-й минуте отметился Дмитрий Тарасов, для него мяч стал первым в футболке «Велеса».

«Балтика» продлила беспроигрышную серию, обыграв «Краснодар-2» со счетом 2:1. Команда из Калининграда набрала очки в шестом матче чемпионата подряд.