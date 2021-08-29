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    «Велес» спасся от поражения в матче с «Акроном», «Алания» разгромила «Текстильщик»

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    Владикавказская «Алания» дома крупно обыграла «Текстильщик» (4:0) в матче 8-го тура Первенства ФНЛ.

    «Алания»
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    «Алания»

    Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте после удара Ислама Машукова, а в середине тайма полузащитник гостей Вадим Стеклов отправил мяч в собственные ворота.

    На 71-й минуте Алексей Татаев довел счет до крупного, а в компенсированное время Батраз Гурциев установил окончательный результат.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Алания — Текстильщик Иваново 4:0
    Голы: 1:0 Ислам Машуков (6'), 2:0 Вадим Стеклов (автогол) (20'), 3:0 Aleksei Tataev (71') Предупреждения: Andrei Hripkov (30'), Алексей Губочкин (30'), Аллон Бутаев (45 + 4'), Виктор Сергеев (62'), Илья Мосейчук (87'), Алан Цараев (90 + 2'), (90 + 6')

    «Алания» с 14 очками занимает 5-е место в таблице ФНЛ, «Текстильщик» замыкает таблицу.

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    В другом матче «Велес» дома не сумел обыграть «Акрон» — 1:1

    Счет на 11-й минуте открыли гости — отличился Константин Базелюк .В составе москвичей голом на 64-й минуте отметился Дмитрий Тарасов, для него мяч стал первым в футболке «Велеса».

    «Балтика» продлила беспроигрышную серию, обыграв «Краснодар-2» со счетом 2:1. Команда из Калининграда набрала очки в шестом матче чемпионата подряд.

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