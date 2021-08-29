«Велес» спасся от поражения в матче с «Акроном», «Алания» разгромила «Текстильщик»

Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте после удара Ислама Машукова, а в середине тайма полузащитник гостей Вадим Стеклов отправил мяч в собственные ворота.
На 71-й минуте Алексей Татаев довел счет до крупного, а в компенсированное время Батраз Гурциев установил окончательный результат.
«Алания» с 14 очками занимает 5-е место в таблице ФНЛ, «Текстильщик» замыкает таблицу.
В другом матче «Велес» дома не сумел обыграть «Акрон» — 1:1
Счет на 11-й минуте открыли гости — отличился Константин Базелюк .В составе москвичей голом на 64-й минуте отметился Дмитрий Тарасов, для него мяч стал первым в футболке «Велеса».
«Балтика» продлила беспроигрышную серию, обыграв «Краснодар-2» со счетом 2:1. Команда из Калининграда набрала очки в шестом матче чемпионата подряд.