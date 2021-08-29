«Торпедо» — «Металлург»: счет матча 7:1, обзор голов

Московскоеодержало домашнюю победу над липецким(7:1) в матче 8-го тура Первенства ФНЛ.

Счет в матче открыли гости — на 12-й минуте это сделал Артур Арустамян.

Автозаводцы ответили пятью мячами еще до перерывад ублем отметился Амур Калмыков, также отличились Андрей Евдокимов, Мухаммад Султонов и Игорь Лебеденко.

Во второй половине встречи Калмыков оформил хет-трик, а в конце игры Михаил Маркин с пенальти установил окончательный результат.

Футбол. Россия. ФНЛ Торпедо — Металлург Липецк 7:1 Голы: 0:1 Artur Arustamyan (10'), 1:1 Андрей Евдокимов (17'), 2:1 Амур Калмыков (23'), 3:1 Мухаммад Султонов (35'), 4:1 Амур Калмыков (41') Предупреждения: Artur Arustamyan (20'), Roman Voydel (62'), Дмитрий Редькович (72')

С 22 очками из 24 возможных «Торпедо» лидирует в турнирной таблице ФНЛ, «Металлург» с 4 очками находится на предпоследней 19-й позиции.

В других встречах тура «Факел» вел в гостевом матче с КАМАЗом, но не удержал в итоге даже ничью (1:2), а «Оренбург» с минимальным счетом обыграл «Нефтехимик» (1:0).