«Торпедо» — «Металлург»: счет матча 7:1, обзор голов

«Торпедо» Фото: «Торпедо»
Счет в матче открыли гости — на 12-й минуте это сделал Артур Арустамян.
Автозаводцы ответили пятью мячами еще до перерывад ублем отметился Амур Калмыков, также отличились Андрей Евдокимов, Мухаммад Султонов и Игорь Лебеденко.
Во второй половине встречи Калмыков оформил хет-трик, а в конце игры Михаил Маркин с пенальти установил окончательный результат.
Футбол. Россия. ФНЛ
Торпедо — Металлург Липецк 7:1
Голы: 0:1 Artur Arustamyan (10'), 1:1 Андрей Евдокимов (17'), 2:1 Амур Калмыков (23'), 3:1 Мухаммад Султонов (35'), 4:1 Амур Калмыков (41') Предупреждения: Artur Arustamyan (20'), Roman Voydel (62'), Дмитрий Редькович (72')
С 22 очками из 24 возможных «Торпедо» лидирует в турнирной таблице ФНЛ, «Металлург» с 4 очками находится на предпоследней 19-й позиции.
В других встречах тура «Факел» вел в гостевом матче с КАМАЗом, но не удержал в итоге даже ничью (1:2), а «Оренбург» с минимальным счетом обыграл «Нефтехимик» (1:0).