Сутормин заменит Петрова в сборной России

Алексей Сутормин Фото: globallookpress.com
«Во время вчерашней тренировки Сергей Петров получил травму правой голени. По результатам проведённого осмотра и дополнительного обследования было выявлено повреждение мышц голени, которое не позволит полноценно готовиться к предстоящим играм. Тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачами ФК "Краснодар" принято решение о продолжении лечения футболиста в условиях клуба», — сказал старший врач Владимир Хайтин в интервью РФС.
1 сентября сборная России сыграет матч со сборной Хорватии. После этого ей предстоят встречи с Мальтой и Кипром.