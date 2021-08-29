Сутормин заменит Петрова в сборной России

Полузащитник «Зенита»заменитв составе сборной России перед матчами квалификации на ЧМ-2022.

«Во время вчерашней тренировки Сергей Петров получил травму правой голени. По результатам проведённого осмотра и дополнительного обследования было выявлено повреждение мышц голени, которое не позволит полноценно готовиться к предстоящим играм. Тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачами ФК "Краснодар" принято решение о продолжении лечения футболиста в условиях клуба», — сказал старший врач Владимир Хайтин в интервью РФС.

1 сентября сборная России сыграет матч со сборной Хорватии. После этого ей предстоят встречи с Мальтой и Кипром.