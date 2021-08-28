«Ницца» — «Бордо»: счет 4:0, обзор голов

Амин Гуири Фото: globallookpress.com
В составе победителей дубль сделал Амин Гуири, а также по голу забили Джастин Клюйверт и Кефрен Тюрам.
Футбол. Франция. Лига 1
Ницца — Бордо 4:0
Голы: 1:0 Джастин Клюйверт (7'), 2:0 Амин Гуири (33'), 3:0 Амин Гуири (пенальти) (42'), 4:0 Кефрен Тюрам-Юльен (85') Ницца: Вальтер Бенитес, Джордан Лотомба (Флавьюс Данильюк, 77'), Жан-Клер Тодибо, Данте, Мельвен Бар, Hichem Boudaoui (Кефрен Тюрам-Юльен, 84'), Марио Лемина, Пабло Росарио, Джастин Клюйверт (Калвин Стенгс, 36'), Дан Ндой, Амин Гуири (Ассан Камара, 84') Бордо: Хван Ый Чо, Sekou Mara (Ясин Адли, 70'), Gideon Mensah (Тимоте Пембеле, 46'), Франсержио, Отавио, Issouf Sissokho (Самуэль Калу, 46'), Реми Уден (Мехди Зеркан, 70'), Рикарду Мангаш, Лоран Косельни, Энок Кватен, Бенуа Костиль Предупреждения: Лоран Косельни (41'), Hichem Boudaoui (45 + 1'), Энок Кватен (58'), Джордан Лотомба (68'), Марио Лемина (90 + 1')
У «Ниццы» 7 очков. Она занимает второе место, уступая ПСЖ 2 пункта. У «Бордо» всего 2 очка и 17 место.