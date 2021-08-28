«Ницца» — «Бордо»: счет 4:0, обзор голов

Не помог и Клаудиньо. «Зенит» потерял очки в Уфе и уступил лидерство в РПЛ

Петербургский «Зенит» со счетом 1:1 сыграл на выезде вничью с «Уфой» в матче 5-го тура РПЛ. Рассказываем, как это было