«Марсель» взял верх над «Сент-Этьеном»

«Марсель» Фото: globallookpress.com
Гостей по разу огорчили Дженгиз Ундер, Маттео Гендузи и Жерсон. За «зеленых» гол забил Тимоте Колодзейчак.
Футбол. Франция. Лига 1
Марсель — Сент-Этьен 3:1
Голы: 1:0 Маттео Гюэндузи (23'), 1:1 Тимоте Колодзейчак (32'), 2:1 Жерсон (51'), 3:1 Дженгиз Ундер (68') Марсель: Стив Манданда, Вильям Салиба, Альваро Гонсалес, Luan Peres, Бубакар Камара, Валентин Ронжье (Пап Гуй, 74'), Дженгиз Ундер, Маттео Гюэндузи, Жерсон (Поль Лирола, 85'), Конрад де ла Фуэнте (Луис Энрике, 56'), Димитри Пайет Сент-Этьен: Вахби Хазри (Жан-Филипп Крассо, 70'), Адиль Аушиш (Арно Норден, 46'), Дени Буанга (M.Saban, 71'), Иван Неу, Люка Гурна-Дуат (Ромен Амума, 58'), Махди Камара (Зеду Юссуф, 85'), Тимоте Колодзейчак, Ароль Мукуди, Saidou Sow, Иванн Макон, Etienne Green Предупреждения: Вахби Хазри (42'), Иванн Макон (49'), Махди Камара (61'), Пап Гуй (87')
«Марсель» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Лиги 1, «Сент-Этьен» — 13-й.