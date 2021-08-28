«Бавария» — «Герта»: счет 5:0, обзор голов

Роберт Левандовски Фото: globallookpress.com
Большой вклад в разгром соперника внес Роберт Левандовски. Поляк оформил три забитых мяча.
Также в составе победителей по голу забили Томас Мюллер и Джамаль Мусиала.
Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария — Герта 5:0
Голы: 1:0 Томас Мюллер (6'), 2:0 Роберт Левандовски (35'), 3:0 Джамал Мусиала (49'), 4:0 Роберт Левандовски (70'), 5:0 Роберт Левандовски (84') Бавария: Мануэль Нойер, Josip Stanisic (Буна Сарр, 81'), Деотшанкюль Юпамекано (Tanguy Nianzou, 46'), Никлас Зюле, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих, Леон Горецка, Серж Гнабри (Кингсли Коман, 67'), Томас Мюллер (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 81'), Джамал Мусиала (Лерой Зане, 61'), Роберт Левандовски Герта: Дейви Зельке (Лукас Клюнтер, 60'), Стеван Йоветич (Явайро Дилросун, 20'), Суат Сердар (Владимир Дарида, 78'), Доди Лукебакио (Исак Бельфодиль, 61'), Сантьяго Аскасибар, Лука Тусар, Максимилиан Миттельштедт, Никлас Штарк, Дедрик Боята, Дейорайсо Зефёйк (Марко Рихтер, 61'), Александер Шволов
«Бавария» набрала 7 очков и занимает второе место. У «Герты» 3 поражения подряд и последнее место.