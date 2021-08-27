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    Шалимов: Был важен результат, качество игры мы обсуждать не будем

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    Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал домашнюю ничью с «Ростовом» (1:1) в матче 6-го тура РПЛ.

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    «Про качество игры сейчас сложно говорить. Наша команда находится на последнем месте, забили до этого один гол, пропустили много. Из-за этого наша команда в каких-то момент перестраховывается. Нужно играть.

    Из положительного: мы быстро отыгрались, забили гол. В концовке создавали моменты, нагнетали. Сегодня игра была на результат, за 6 очков. Важно, что не проиграли. Остались при своих, в трех очках отставания от "Ростова".

    Еще раз повторюсь, сегодня был важен результат, качество игры мы обсуждать не будем. Сейчас у нас будет три дня выходных, а потом почти две недели, когда мы будем поправлять ошибки.

    Я не буду говорить, что у нас плохие защитники. Но, может быть, нам надо поменять схему и в каких-то матчах играть в три центральных. Я согласен, что нам тяжеловато в обороне.

    Нам важно было сыграть эти три игры. Тренировочный процесс поменялся, какие-то установки в обороне ребята слышат впервые, нам нужно время.

    А так, я уже задумался над этим. Может быть, мы поменяем схему, чтобы быть более надежными сзади, по крайней мере по количеству игроков», — передает слова Шалимова Sport24.

    «Урал» набрал 2 очка и занимает последнее место в турнирной таблице. «Ростов» с 5-ю очками располагается на 14-й строчке. В следующем туре екатеринбуржцы сыграют в гостях с «Рубином», а ростовчане примут «Краснодар».

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