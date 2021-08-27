Шалимов: Был важен результат, качество игры мы обсуждать не будем

Главный тренер «Урала»прокомментировал домашнюю ничью с «Ростовом» (1:1) в матче 6-го тура РПЛ.

«Про качество игры сейчас сложно говорить. Наша команда находится на последнем месте, забили до этого один гол, пропустили много. Из-за этого наша команда в каких-то момент перестраховывается. Нужно играть.

Из положительного: мы быстро отыгрались, забили гол. В концовке создавали моменты, нагнетали. Сегодня игра была на результат, за 6 очков. Важно, что не проиграли. Остались при своих, в трех очках отставания от "Ростова".

Еще раз повторюсь, сегодня был важен результат, качество игры мы обсуждать не будем. Сейчас у нас будет три дня выходных, а потом почти две недели, когда мы будем поправлять ошибки.

Я не буду говорить, что у нас плохие защитники. Но, может быть, нам надо поменять схему и в каких-то матчах играть в три центральных. Я согласен, что нам тяжеловато в обороне.

Нам важно было сыграть эти три игры. Тренировочный процесс поменялся, какие-то установки в обороне ребята слышат впервые, нам нужно время.

А так, я уже задумался над этим. Может быть, мы поменяем схему, чтобы быть более надежными сзади, по крайней мере по количеству игроков», — передает слова Шалимова Sport24.

«Урал» набрал 2 очка и занимает последнее место в турнирной таблице. «Ростов» с 5-ю очками располагается на 14-й строчке. В следующем туре екатеринбуржцы сыграют в гостях с «Рубином», а ростовчане примут «Краснодар».