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    Семин: Сто процентов был пенальти. Не повезло, что не было ВАР

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    Главный тренер «Ростова» Юрий Семин подвел итоги матча 6-го тура РПЛ против «Урала» (1:1).

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Эту игру провели более ровнее, чем предыдущие, создали больше моментов. Это говорит о том, что играем лучше, но нужна реализация, ведь без нее сложно расчитывать на полноценный результат. Сегодня мы были ближе к победе.

    Гол, который забили нам, из разряда простых ситуаций. У нас не оказалось в центре группы игроков. Но это заслуга "Урала", они сделали замены, вышло больше атакующих игроков. Наша проблема заключается в том, что не играем на ноль.

    У каждой команды своя тактическая задумка. У нас были хорошие моменты, поэтому мы приняли правильное тактическое решение.

    Лучше бы был результат. Но с другой стороны, раз игра становится лучше, значит работаем правильно. Сейчас будет перерыв, надеюсь, игроки вернутся из сборных без повреждений.

    Это всегда происходит, ничего нового нет. Зато мы сыграем с молодежной командой, поближе познакомимся с ребятами. Сегодня, например, играл 17-летний Мелехин и выглядел достаточно хорошо.

    Сто процентов был пенальти на Алмквисте. Не повезло, что сегодня не было ВАР», — цитирует тренера сайт «Ростова».

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