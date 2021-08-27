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    Гол Дембеле принес «Лиону» выездную победу над «Нантом»

    «Нант» — «Лион»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Нант Лион Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 4-го тура чемпионата Франции «Нант» потерпел домашнее поражение от «Лиона» со счетом 0:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный мяч на 35-й минуте забил французский нападающий Мусса Дембеле.

    На 78-й минуте гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Дамьен Да Сильва.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Нант — Лион 0:1
    Гол: 0:1 Мусса Дембеле (35') Нант: Альбан Лафон, Деннис Аппиа (Sebastien Corchia, 40'), Жан-Шарль Кастеллетто, Николя Паллуа, Фабио да Силва (Шарль Траоре, 81'), Андрей Жиротто (Самуэль Мутуссами, 69'), Педро Чиривелья, Осман Букари (Роли Перейра де Са, 70'), Людовик Блас, Моузес Саймон, Маркус Режис Коко (Рандаль Коло Муани, 82') Лион: Мусса Дембеле (Джейсон Денайер, 82'), Карл Токо Экамби (Ислам Слимани, 74'), Уссем Ауа, Лукас Пакета, Бруно Гимарайнс, Максанс Какере (Тьяго Мендес, 46'), Эмерсон, Синали Дьоманде, Дамьен Да Сильва, Лео Дюбуа, Антони Лопеш Предупреждения: Фабио да Силва (7'), Дамьен Да Сильва (43'), Дамьен Да Сильва (78'), Рандаль Коло Муани (90 + 4')

    «Лион» одержал первую победу в сезоне и с пятью очками занимает шестую строчку турнирной таблицы Лиги 1. «Нант» имеет в активе четыре очка и идет 10-м.

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