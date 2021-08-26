«Уфа» — «Крылья Советов»: счет матча 1:2, обзор голов

Самарскиеодержали гостевую победу над(2:1) в матче 6-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 27-й минуте открыли гости. После розыгрыша штрафного на левом фланге Зиньковский навесил по высокой дуге к линии вратарской площади, а Чернов, здорово выпрыгнув, пробил головой в правый угол.

Спустя две минуты самарцы удвоили преимущество, поймав «Уфу» на контратаке. Зиньковский на скорости ворвался в штрафную с левого фланга, нанёс удар, мяч попал в колено Глушенкова и рикошетом от него влетел в сетку.

На 60-й минуте «Крылья» остались в меньшинстве и получили пенальти в свои ворота. Мрзляк на скорости ворвался в штрафную самарцев, полузащитник Роман Ежов отстал от него и резко дёрнул сзади обеими руками, уложив на газон, получив прямую красную карточку за фол последней надежды.

Очень уверенно реализовал 11-метровый удар Гамид Агаларов, разбежавшись и отправив мяч в правую девятку ворот «Крыльев Советов». Однако уйти от поражения в оставшееся время уфимцы не сумели.

Футбол. Россия. Премьер-лига Уфа — Крылья Советов 1:2 Голы: 0:1 Никита Чернов (28'), 0:2 Максим Глушенков (29'), 1:2 Гамид Агаларов (пенальти) (62') Уфа: Александр Беленов, Константин Плиев, Юрий Журавлёв, Боян Йокич, Азер Алиев (Мориц Бауэр, 78'), Руслан Фищенко (Остон Урунов, 71'), Владислав Камилов (Parfait Bizoza, 90'), Filip Mrzljak (Артём Голубев, 90'), Egas Cacintura, Вячеслав Кротов, Гамид Агаларов (Тимур Жамалетдинов, 78') Крылья Советов: Иван Сергеев (Dmitri Tsypchenko, 90'), Антон Зиньковский (Сергей Божин, 80'), Максим Глушенков (Дмитрий Кабутов, 65'), Роман Ежов, Danil Prutsev (Максим Витюгов, 65'), Дмитрий Иванисеня, Юрий Горшков (Sergey Pinyaev, 90'), Александр Солдатенков, Никита Чернов, Мехди Зеффан, Иван Ломаев Предупреждения: Filip Mrzljak (24'), Гамид Агаларов (78') Удаление: Роман Ежов (61')

Самарцы набрали 7 очков и поднялись на 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Хозяева с 5 очками располагаются на 12-й строчке.

В следующем туре «Уфа» на выезде сыграет с «Сочи», а «Крылья Советов» — с «Локомотивом». Обе встречи пройдут 10 сентября.